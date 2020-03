Atletiekbond: qua klimaat had andere periode Spelen gemogen

Het IOC had wat de Atletiekunie betreft best naar een andere periode voor de Olympische Spelen in Tokio in 2021 mogen kijken. “De belangrijkste uitdaging voor atleten is het klimaat in Tokio. Als je puur naar die factor kijkt, had het toernooi best eerder of later dan juli en augustus gemogen”, reageert technisch directeur Ad Roskam op het besluit om de uitgestelde Spelen van 2020 vrijwel exact een jaar later te houden, van 23 juli tot en met 8 augustus 2021.

Roskam doelt op de vermoedelijk extreme hitte in de gekozen periode in de Japanse hoofdstad. De atleten moeten in hun voorbereidingen op Tokio specifiek inspelen op die hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid. “Maar ik begrijp ook dat er veel meer factoren een rol spelen bij dit besluit. Het voordeel is weer dat je in de trainingsplanning en opbouw kunt terugvallen op de routines.”

Roskam is blij dat de atleten die zich al hadden gekwalificeerd voor Tokio 2020 hun startbewijs houden. “Dat is prettig. Voor die atleten is dat een geruststellend gegeven.”