Coronacrisis krijgt rol in openingsceremonie Spelen

De coronacrisis moet volgend jaar een rol spelen in de openingsceremonie van de uitgestelde Olympische Spelen. Dat zegt producer Marco Balich, de Italiaan die al vaak verantwoordelijk is geweest voor de openings- en sluitingsceremonies bij Zomer- en Winterspelen. Het virus leidde ertoe dat de Spelen komende zomer in Tokio niet doorgaan en vermoedelijk in de zomer van 2021 worden gehouden.

Balich zei dat de voorbereidingen voor de openingsceremonie bijna waren afgerond toen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) tot uitstel besloot. De Italiaan en zijn team waren op dat moment al niet meer in Japan. “Ik ben ervan overtuigd dat de olympische ceremonie, waarin de mensheid centraal staat, moet refereren aan wat er nu gebeurt”, zei Balich vanuit Milaan, zijn ook zwaar getroffen woonplaats.

“We hadden al wat repetities achter de rug. Die waren goed verlopen”, vertelde Balich, die het besluit om de Spelen uit te stellen toejuicht. “We hebben nu de tijd om er de grootste olympische viering ooit van te maken. We gaan onze wonden likken en dan weer aan de slag. Met de ceremonie hebben we de kans de wedergeboorte van de aarde uit te beelden.”