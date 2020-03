EK voor voetbalsters, Tour en WK’s moeten wijken voor Spelen

Het verplaatsen van de Olympische Spelen naar de zomer van 2021 heeft gevolgen voor andere grote sportevenementen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakte maandag bekend dat de Spelen van Tokio worden gehouden van 23 juli tot en met 8 augustus. Het grootste sportevenement ter wereld overlapt daardoor onder meer het EK voetbal voor vrouwen, de Tour de France en de WK’s zwemmen en atletiek.

Voor deze eveneens grote sportevenementen moet nu een nieuwe plek op de kalender worden gevonden. De internationale zwem- en atletiekfederatie hadden al aangegeven hun WK’s best te willen verplaatsen voor de Spelen. De WK zwemmen zijn van 16 juli tot en met 1 augustus in de Japanse stad Fukuoka, de WK atletiek van 6 tot en met 15 augustus in de Amerikaanse stad Eugene. Voor het atletiektoernooi wordt een periode in 2022 gezocht.

De Tour de France moet volgend jaar op 2 juli beginnen in Kopenhagen en eindigt op 25 juli in Parijs. Het EK voor vrouwen in Engeland staat voor 7 juli tot en met 1 augustus op het programma. De Europese bond UEFA heeft al aangegeven te gaan schuiven met dit toernooi.