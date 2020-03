Sportkoepel NOC*NSF blij met snel besluit over Spelen

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF is blij dat nu ook duidelijk is wanneer de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio worden gehouden. Zes dagen nadat Japan en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hadden besloten om het sportevenement uit te stellen vanwege het coronavirus, kwamen ze met nieuwe data naar buiten: van 23 juli tot en met 8 augustus 2021.

“Opnieuw een snel besluit van IOC en Japan”, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF. “We weten nu waar we aan toe zijn. Ik snap dat ervoor gekozen is een vol jaar voor de nieuwe voorbereidingen te nemen. Dat zullen wij ook doen. Zodra de coronacrisis bezworen is, en laten we hopen dat dit spoedig het geval zal zijn, maken we de stand van zaken van de Nederlandse sport op en bepalen we op welke wijze wij in 2021 met TeamNL naar Tokio gaan.”

Technisch directeur Maurits Hendriks opperde vorige week nog om de Spelen in het voorjaar van 2021 te houden, omdat het dan aanzienlijk minder warm is in Japan dan in de zomer. Het IOC houdt echter vast aan dezelfde periode in het jaar. “Een verschuiving naar het voorjaar zou voor wat betreft weersomstandigheden mooi zijn geweest”, zegt Hendriks. “Aan de andere kant: we bereiden ons al zeven jaar met Thermo Tokyo voor op de warmte straks in Tokio. Goed dat er nu duidelijkheid is. Vooral voor de sporters die nu weer kunnen plannen.”