Hockeycoach Van den Heuvel moet nog even geduld hebben in België

Door het uitstel van de Olympische Spelen van Tokio 2020 naar de zomer van 2021 moet hockeycoach Michel van den Heuvel bij de Belgische mannenploeg nog even geduld hebben. De voormalige bondscoach van Oranje zou in december van dit jaar aantreden als bondscoach van de wereldkampioen. Hij blijft nu echter bij de Belgische selectie tot en met de verplaatste Spelen in Japan aan als tweede assistent van de huidige bondscoach Shane McLeod.

De Nieuw-Zeelander zou deze zomer na Tokio 2020 plaatsmaken voor Van den Heuvel, die na dit seizoen afscheid neemt bij landskampioen Bloemendaal. McLeod was van plan om met zijn gezin een rustjaar in te lassen, maar na de verschuiving van de Spelen besloot hij met steun van de spelersgroep alsnog bij te tekenen. “Ik ben blij dat ik het project kan afronden, ook al duurt het iets langer dan we oorspronkelijk gepland hadden”, liet McLeod weten.

Van den Heuvel (55) mag België naar de Zomerspelen van Parijs 2024 leiden. De Brabander, sinds eind 2015 bij de ‘Red Lions’ betrokken, zegt geen moeite te hebben met het aanblijven van McLeod. “Het coachen van deze ploeg is altijd teamwerk geweest.”