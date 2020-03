Ook OKT beachvolleybal in Eindhoven gaat niet door

Het Europees olympisch kwalificatietoernooi (OKT) beachvolleybal gaat komende zomer in Eindhoven niet door. Het evenement stond voor 22 tot en met 28 juni op de agenda. Door de uitbraak van het coronavirus is het toernooi geannuleerd.

“Alle partijen zijn het erover eens. De gezondheid van de sporters, coaches, officials, vrijwilligers en iedereen die verbonden is aan het beachvolleybal heeft nu prioriteit. Het toernooi wordt nu tot nader order uitgesteld”, liet de Nederlandse volleybalbond Nevobo weten.

Het OKT in Eindhoven was de finale van de kwalificatiecyclus voor de Olympische Spelen in het beachvolleybal. Zowel bij de mannen als vrouwen zou er voor het winnende land nog één ticket naar Tokio te verdienen zijn. In Eindhoven zouden per discipline teams uit zestien landen deelnemen.

Na het verzetten van de Olympische Spelen naar de zomer van 2021 heeft de Nevobo in overleg met de mondiale en Europese volleybalbond voldoende tijd om op zoek te gaan naar een alternatief.