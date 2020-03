Red Bull-baas Horner wil uitstel nieuwe F1-regels naar 2023

Het uitstel van de nieuwe reglementen voor de Formule 1 van 2021 naar 2022 kan volgens teambaas Christian Horner van Red Bull Racing van onder anderen Max Verstappen beter met een extra jaar worden verlengd.

De nieuwe regels waren al uitgesteld tot 2022 om kosten te besparen in een tijd waarin de sport en de teams grote verliezen lijden doordat de races zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. Daardoor is al besloten dat de teams in 2021 rijden met de wagens van dit seizoen.

“We spreken ook al over het uitstellen van de nieuwe regels met nog een jaar, omdat het in mijn ogen totaal onverantwoordelijk is om de last van de ontwikkelingskosten in 2021 te moeten dragen”, zei Horner tegen de BBC. “Er is al een soort van een akkoord, maar het moet nog worden goedgekeurd door de autosportfederatie FIA. Het belangrijkste nu is dat we stabiliteit krijgen.”