De hoofdsponsor van de wielerploeg van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome levert een bijdrage aan de bestrijding van het coronavirus. Chemisch concern Ineos stelt 1 miljoen flesjes met handgel ter beschikking. Die worden snel over ziekenhuizen in heel Europa verdeeld.

Ineos is niet alleen naamdrager van wielerformatie Team Ineos. Het bedrijft sponsort ook voetbalclubs, zeilers en is eveneens actief in de Formule 1.