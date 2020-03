Tourwinnaar Bernal: stel Ronde van Frankrijk uit

Als het aan wielrenner Egan Bernal ligt, dan wordt de Ronde van Frankrijk uitgesteld. Dat zegt de laatste winnaar van de Ronde van Frankrijk in een chatsessie van de Colombiaanse wielerbond.

Bernal is gestopt met trainen omdat het onduidelijk is of de Tour wel zoals gepland op 27 juni van start kan gaan. Een van de kopmannen van Team Ineos verblijft in zijn geboorteland Colombia waar hij vanwege het coronavirus voor 13 april niet buiten mag trainen. “Ik heb Parijs – Nice als een goede voorbereiding op de Tour benut”, zegt Bernal. “Daarna ben ik naar Colombia gegaan. Nu heb ik maar een rustperiode ingelast.”

Organisator ASO zoekt naar mogelijkheden om de Tour toch te rijden. Zelfs de mogelijkheid van een Ronde van Frankrijk zonder publiek is een optie.