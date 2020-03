Veelbesproken stuursysteem Mercedes in 2021 verboden in Formule 1

Het veelbesproken nieuwe stuursysteem van Mercedes mag vanaf 2021 niet worden gebruikt in de Formule 1. Hoewel de teams hadden afgesproken dat de racewagens en de regels ervoor, komend jaar hetzelfde blijven als dit jaar zijn de teams en de autosportbond FIA tot dit akkoord gekomen, meldt de FIA.

Het zogenoemde DAS, Dual Axis Steering, stelt de coureur in staat om via zijn stuur de stand van de voorwielen te veranderen. Mercedes heeft nog geen races met de toepassing kunnen rijden, omdat alle races dit seizoen tot nu toe zijn afgelast. Hamilton testte er wel mee in februari. Voor dit seizoen is DAS vooralsnog wel toegestaan.

Onder de totaal gewijzigde reglementen die in 2021 zouden ingaan, was het systeem voor de voorwielophanging mogelijk verboden. Die reglementen zijn echter een jaar uitgesteld. Door het besluit dit systeem in 2021 niet toe te staan, scheelt het de andere teams waarschijnlijk veel geld om het dit seizoen alsnog te ontwikkelen voor hun bolide.