Volleybalbond past competitie aan door coronacrisis

De Nederlandse volleybalbond Nevobo heeft de nationale competitiepiramide uitgebreid, nu het seizoen vanwege het coronavirus vervroegd is afgelopen. Om toch voor doorstroming te zorgen, komt er een poule bij in de topdivisie, het niveau onder de eredivisie.

De Nevobo besloot zo’n twee weken geleden al om het seizoen in alle klassen onder de eredivisie niet af te maken. Vorige week zondag werd ook de eredivisie voor beëindigd verklaard.

De bond vroeg de clubs om mee te denken over een alternatieve promotie-/degradatieregeling en kreeg daar duizenden reacties op. Het leidde tot de keuze om een extra poule in te voeren in de topdivisie, die door extra aanvulling vanuit de lagere divisies vanaf volgend seizoen uit twee poules van twaalf clubs bestaat. Uit de eredivisie degradeert zowel bij de mannen als de vrouwen één ploeg (Zaanstad en Alterno). Het mannen- en vrouwenteam van VCN promoveren naar de hoogste afdeling.

“Op basis van de reacties en voorstellen hebben we gezocht naar een oplossing waarbij we zoveel mogelijk de resultaten van het afgelopen seizoen mee konden nemen”, zegt algemeen directeur Guido Davio van de Nevobo. “Samen met het bestuur en de bondsraad zijn we tot dit besluit gekomen. Iedereen is ervan doordrongen dat we in deze unieke situatie een beslissing moeten nemen en begrijpt dat iedere keuze voor- en nadelen kent. We denken hiermee de meest reële oplossing te hebben gekozen, die duidelijkheid verschaft richting het aankomende seizoen.”