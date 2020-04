Coronavirus treft Hongaarse zwemmers

De nationale zwemselectie van Hongarije is zwaar getroffen door het coronavirus. Acht zwemmers en een coach zijn besmet, meldde de zwembond van het land. De bekendste is Boglarka Kapas, de wereld- en Europees kampioene op de 200 meter vlinderslag.

De zwemmers zijn vermoedelijk geïnfecteerd tijdens een hoogtestage in het Turkse Erzurum. Opvallend was dat de zwemmers eerst allemaal negatief testen, maar bij een tweede test drie dagen later bleken ze allemaal besmet. Kapas maakte haar besmetting zelf bekend via social media. Ze liet weten een dag lang helemaal van slag te zijn geweest toen ze hoorde dat ze het virus had.

De zwemmers en de trainer zijn in quarantaine gegaan. De vrees bestaat dat er de komende dagen meer coronagevallen bijkomen in de zwemselectie.