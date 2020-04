Schaatser Bosker tekent bij Jumbo-Visma

Schaatser Marcel Bosker is de eerste aanwinst van Team Jumbo-Visma voor het komende seizoen. De 23-jarige allrounder neemt de plek in van de gestopte Douwe de Vries en heeft getekend voor twee jaar bij de ploeg van coach Jac Orie. Bosker komt over van TalentNED.

“Ik ben erg blij dat ik de komende twee seizoenen voor het beste schaatsteam ter wereld mag uitkomen”, zegt Bosker in een persbericht van Jumbo-Visma. “Ik zie het als een mooie uitdaging en ik kijk ernaar uit om samen met Sven Kramer, Patrick Roest en de andere schaatsers te trainen en op het ijs te staan. Op dit moment zie ik geen betere plek om mezelf te ontwikkelen dan hier.”

Bosker veroverde met De Vries en Kramer twee keer de wereldtitel op de ploegachtervolging: in 2019 (Inzell) en 2020 (Salt Lake City). Met Kramer en Roest pakte hij deze winter ook het goud op de ploegachtervolging bij de EK afstanden in Thialf. Verder greep hij brons op het WK allround van 2018.