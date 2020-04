Tennisbond zet in op uitspelen van competities

De Nederlandse tennisfederatie KNLTB stelt nog steeds alles in het werk om de verschillende competities van dit seizoen af te maken. De bond hoopt alle wedstrijden in mei te hervatten. Het kabinet zal op 21 april duidelijk maken of dat mogelijk is.

Het kabinet verlengde dinsdagavond de aanvullende maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus tot en met 28 april. Een week eerder wordt beslist of dat voldoende is of dat de pandemie een strengere aanpak verdient.

Tot die tijd moeten tennisclubs ook dicht blijven. De KNLTB stelt dat tennis bij uitstek een sport is die je op veilige afstand van elkaar kan uitoefenen. De bond zegt de maatregelen van het kabinet voor alle sportclubs wel te respecteren en benadrukt dat de gezondheid van iedereen vooropstaat.

Ruim 200.000 tennissers nemen deel aan de competities van de KNLTB. De tennisbond blijft met NOC*NSF en het ministerie van VWS en het RIVM in overleg over wanneer er weer veilig gespeeld kan worden.