Tennistoernooi in Rosmalen gaat vanwege coronavirus ook niet door

Het tennistoernooi van Rosmalen gaat dit jaar niet door. Het evenement is, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, geschrapt.

Eerder was al besloten dat tot 8 juni niet gespeeld zou worden. Deze periode wordt nu verlengd tot na het grasseizoen. Tennisbonden ATP en WTA hebben besloten om alle toernooien tot 13 juli van de internationale kalender te halen.

‘De gezondheid van de spelers, medewerkers en bezoekers staat altijd voorop. Daarom kunnen we niet anders dan het toernooi een jaar uitstellen. Deze beslissing schept duidelijkheid voor iedereen in een periode waarin het sentiment er niet is om grote evenementen te bezoeken. In 2021 organiseren we samen met onze trouwe partners weer een toptoernooi’, aldus toernooidirecteur Marcel Hunze.