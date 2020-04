BMX-kampioen Twan van Gendt: sport staat op het derde plan

Voor regerend wereldkampioen BMX Twan van Gendt begon het olympische jaar dramatisch toen hij in januari een ernstige handblessure opliep in Australië. Met het uitstel van de Spelen naar de zomer van 2021 heeft hij meer tijd om in topvorm te raken, maar sport staat voor Van Gendt even op een lager plan.

“Toen de eerste wereldbekerwedstrijden vanwege het coronavirus werden afgelast, dacht ik nog, dit kan voor mij een voordeel zijn”, zegt de 27-jarige BMX’er. “Nu de epidemie zo groot is en het zo’n gevaar is geworden, is het niet meer aan mij om te zeggen wat ik ervan vind. Alles is afgelast en dat is volkomen begrijpelijk.”

De sport staat voorlopig op het tweede plan. “Nou, eerder op het derde plan”, verbetert Van Gendt. “Het eerste is dat iedereen hier gezond uitkomt en niet te veel mensen overlijden. Daarnaast zijn er veel mensen die financiële problemen krijgen, dat is allemaal zo veel belangrijker dan sport die niet doorgaat.”

Van Gendt raakte geblesseerd toen hij tijdens de krachttraining een gewicht van 150 kilo niet goed opving, waardoor een botje in zijn rechterhand uit de kom schoot en veel schade aan de banden veroorzaakte. Hij werd enkele keren geopereerd en kreeg recent nog een ontsteking in zijn hand. Inmiddels gaat het herstel gestaag en zegt hij al weer te squatten met ruim 100 kilogram. “Het is niet dat ik tien weken niets heb gedaan. Behalve mijn hand ben ik nog steeds fit. Ik heb ook al proberen te fietsen, maar ik kan een kind van 14 jaar net weerstand bieden. Ik ben nog lang niet op het niveau waar ik moet zijn.”

Dat het grote doel voor 2020, de Olympische Spelen, zijn uitgesteld geeft hem deels rust. “Tot twee weken geleden stond de druk er vol op. Ik ging er van uit dat ik in juli fit was. Deze blessure was een hobbel op de weg, maar het doel was onveranderd. Maar nu is ineens het doel veranderd. Daar moet ik even van resetten.” De revalidatie gaat ondertussen maximaal door, zegt hij. “Ik kan sinds kort weer mijn kwark een beetje normaal opeten met mijn rechterhand.”

Van Gendt kijkt uit naar een normale hervatting van zijn sport. “Ik denk dat iedereen over een aantal maanden blij is om zijn dagelijkse dingen weer te kunnen doen. We zijn pas twee weken onderweg met aangepaste regels en zijn er nog lang niet. We kunnen niets anders doen dan op elkaar letten. Ik zou het fijn vinden als mijn ouders er over minimaal tien jaar ook nog zijn. Dat is veel belangrijker dan een paar uitgestelde wedstrijden.”