Federer zegt nu al toe volgend jaar in Halle te tennissen

Het tennistoernooi van Halle heeft nu al de toezegging dat Roger Federer volgend jaar deelneemt. Nadat woensdag duidelijk werd dat ook Wimbledon vanwege het coronavirus komende zomer niet doorgaat, verdwenen ook voorbereidingstoernooien als Halle en Rosmalen van de kalender. De organisatie van het Duitse grastoernooi kreeg steun van de 38-jarige Zwitser. “Ik verheug me nu al op mijn terugkeer volgend jaar in Halle”, liet Federer optekenen.

Federer heeft een levenslang contract met het toernooi in Halle, dat hij inmiddels ook al tien keer won. Het is de plek waar hij zich voorbereidt op Wimbledon, het grandslamtoernooi op gras waar hij al acht keer de beste was.