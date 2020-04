Tennistoernooi US Open denkt nog niet aan uitstel

De organisatoren van de US Open in New York gaan er nog steeds vanuit dat hun tennistoernooi aan het einde van de zomer gewoon doorgaat. Nu Roland Garros is uitgesteld vanwege de coronacrisis en Wimbledon woensdag voor dit jaar werd afgelast is het eerste Amerikaanse hardcourtoernooi het eerst komende grandslam van dit jaar. “Op dit moment zijn we nog steeds van plan de US Open zoals gepland te laten plaatsvinden en gaan we verder met de voorbereidingen”, aldus organisator USTA.

De Amerikaanse tennisbond zegt wel de nijpende situatie, met name in New York, rond het coronavirus, nauwlettend te volgen en zich ook voor te bereiden op calamiteiten. Wimbledon werd woensdag voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog van de kalender geschrapt. Daardoor duurt de gedwongen internationale tennispauze in ieder geval tot 13 juli. De organisatoren van Roland Garros in Parijs hadden hun toernooi al verplaatst van mei naar half september. De US Open staan vooralsnog voor 31 augustus tot en met 13 september gepland.