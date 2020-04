Turnfederatie stelt wereldbeker in Doha voor tweede keer uit

De wereldbekerwedstrijd turnen in Doha is voor de tweede keer uitgesteld. Het evenement was vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus verplaatst van maart naar juni. Het is nog te vroeg om dan alweer te kunnen sporten, aldus gymnastiekfederatie FIG. Een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt.

De wedstrijd in Doha maakte deel uit van de olympische kwalificatieroute, waarbij de winnaars van de wereldbekerreeks per toestel een olympisch ticket zouden veroveren. Namens Nederland staat Epke Zonderland voorlopig op de eerste plaats in het klassement aan de rekstok.