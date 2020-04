Financiële hulp tot aan Tokio voor zwemmers

De zwemmers die zijn aangesloten bij de International Swimming League, waaronder enkele Nederlandse toppers, krijgen financiële hulp. De organisatie van de commerciële zwemcompetitie belooft de zwemmers die onder contract staat tot aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio financieel bij te staan. Onder anderen Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk en Kira Toussaint deden vorig jaar mee aan de eerste editie van de ISL, een idee van de Oekraïense miljardair Konstantin Grigorisjin.

Heel wat topzwemmers vanuit de hele wereld nemen het in de ISL in teamverband tegen elkaar op. Het seizoen bestond afgelopen seizoen uit zes evenementen, met uiteindelijk een finale in Las Vegas.

Alle zwemmers die onder contract staan of een contract tekenen bij ISL, ontvangen vanaf september een maandelijks bedrag. Naar verluidt gaat het om 1500 dollar per persoon, omgerekend bijna 1400 euro. Het is de bedoeling dat ze in het najaar gezamenlijk gaan trainen en wedstrijden zwemmen.