Het wereldtitelgevecht in het zwaargewicht tussen de boksers Anthony Joshua en Kubrat Pulev is uitgesteld vanwege het coronavirus. De Britse titelhouder van de bonden IBF, WBA, WBO en IBO zou zijn Bulgaarse uitdager op 20 juni in het stadion van Tottenham Hotspur treffen.

De promotors van het gevecht zijn nog op zoek naar een nieuwe datum.