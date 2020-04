Ook Russische bokscoach besmet na olympisch kwalificatietoernooi

Een Russische bokscoach die aanwezig was bij het olympisch kwalificatietoernooi in Londen, is na terugkeer in Moskou positief getest op het coronavirus. Het gaat om Anton Kadoesjin die onder meer werkt met Gleb Baksji, de wereldkampioen van 2019 in het middengewicht. Aan het toernooi in Londen dat voortijdig werd afgebroken namen namens Nederland onder anderen Enrico Lacruz en Nouchka Fontijn deel. Fontijn was nog niet in actie gekomen toen de wedstrijden alsnog werden stopgezet vanwege het coronavirus.

Eerder bleken al drie leden van het Kroatische team en twee Turkse boksers en een coach uit dat land besmet na terugkeer. Kadoesjin meldde op Instagram dat hij besmet was. Hij had de symptomen ontdekt op 25 maart, kort na terugkeer uit Londen en verbleef sindsdien in thuisquarantaine. De baas van de Russische boksbond, Oemar Kremlev, liet weten dat de ziekte onder controle was en dat Kremlev een milde variant van Covid-19 had. Ook liet hij weten dat er in de Russische equipe verder geen besmettingen waren.

Het olympisch kwalificatietoernooi werd op 16 maart gestaakt.