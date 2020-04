Virtuele ‘Ronde’ houdt wielrenner Teunissen van tuinieren af

Mike Teunissen moet er eigenlijk om lachen. De wielrenner van Jumbo-Visma fietst zondag thuis op de zogenoemde Tacx-trainer een virtuele versie van de Ronde van Vlaanderen en heeft gemerkt dat ook dit alternatief enorm aanslaat bij met name Belgische wielerfans. “Ja, het is het enige echte sportnieuws op dit moment. Het is groot, ik schrok zelfs een beetje toen ik de namen van de andere deelnemers zag.”

Dertien profwielrenners plaatsen zondag thuis hun fiets zonder achterwiel in een moderne versie van een rollerbank, die computergestuurd het ware koersen nabootst. Het is als meedoen aan een computerspel, maar dan met serieuze fysieke inspanningen.

“Als je virtueel over kasseien rijdt, voel je de trillingen. Bergop is de weerstand groter, terwijl je in het wiel van een ander minder vermogen hoeft weg te trappen.” Teunissen, vorig jaar drager van de gele trui in de Tour de France, ziet het koersverloop op een computerscherm voor zich. De Belgische zender Sporza zendt de wedstrijd, waar ook onder anderen Greg Van Avermaet, Remco Evenepoel, Michael Matthews en Wout van Aert aan meedoen, live uit.

Je moet wat, in coronatijden. Het geldt ook voor Teunissen, die in de bloei van zijn carrière natuurlijk liever echt over Vlaamse wegen had gereden. “In het begin was het best raar. Nu zouden de wedstrijden worden verreden waar je vanaf november mee bezig bent geweest. Maar aan de andere kant heb ik het al wel een plek gegeven. Er spelen nu gewoon zaken die veel belangrijker zijn dan sport.”

Teunissen reed eind februari nog de Omloop Het Nieuwsblad. Het voelt als maanden geleden. “Ik train natuurlijk nog wel, maar heb nu tijd voor andere dingen, een beetje tuinieren bijvoorbeeld.” Totdat de organisatoren van de Ronde van Vlaanderen belden met hun plan. “De graszoden moeten even wachten”, lacht de geboren Limburger, die zelf niet al te vaak van de fietssimulator gebruik maakt. “Maar deze week was ik druk aan het testen. Ook bijvoorbeeld om te kijken of de camera werkt die hier is geplaatst.”

De laatste 32 kilometer van de Vlaamse klassieker staan zondag op het programma. In de media spreken Belgische renners er over alsof het de koers van het jaar is. Teunissen noemt het ook een manier om wat aandacht voor de sponsor te pakken. “We gaan ook nog een teambespreking houden met Wout (Van Aert) en ploegleider Grischa Niermann. Die is nu ook in het virtuele racen gedoken en heeft misschien nog wat tips.” Hij vraagt zich tegelijkertijd af of een tactisch plan zin heeft. “Ik denk dat het een soort tijdrit wordt. Er zullen renners meteen volle bak vertrekken en dan is het ieder voor zich.”