Wielrenners CCC leveren groot deel salaris in

De wielrenners van het WorldTourteam van CCC gaan de rest van het seizoen een groot deel van hun salaris inleveren. De formatie van onder meer de Belgische olympisch kampioen Greg Van Avermaet heeft verder besloten de contracten van de meerderheid van de staf op te schorten. Dit alles als gevolg van het schrappen van wedstrijden vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Sponsor CCC is een schoenenfabrikant die het zelf financieel ook moeilijk heeft als gevolg van de wereldwijde crisis. Van Avermaet gaf eerder al aan een deel van zijn salaris af te staan.

Teambaas Jim Ochowicz zegt: “We hadden enkele weken geleden niet gedacht zo’n pijnlijk proces in gang te moeten zetten. De economische gevolgen door het coronavirus hebben echter al een drastische impact gehad op de omzet van onze hoofdsponsor. We weten dat we momenteel op zijn vroegst pas begin juni kunnen koersen. We moeten daarom nu handelen.”