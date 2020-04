Bokser Pulev staat helft van miljoenengage af voor medische hulp

De Bulgaarse profbokser Kubrat Pulev, een sportidool in zijn land, stelt een miljoenenbedrag beschikbaar voor de strijd tegen het dodelijke coronavirus. “Ik sta de helft van mijn gage af die ik voor mijn titelgevecht tegen Anthony Joshua ontvang. Dat geld doneer ik aan de onvermoeibare helden die tegen het duivelse virus vechten. Daarmee kunnen de artsen, de verplegers en de ziekenhuizen de vereiste medische hulpmiddelen aanschaffen om de strijd te winnen.”

De 38-jarige Bulgaar zou op 20 juni in het stadion van Tottenham Hotspur uitkomen tegen Joshua. Dat wereldtitelduel in het zwaargewicht is echter vanwege de coronacrisis uitgesteld, mogelijk naar het einde van het jaar, wellicht nog zonder publiek. Pulev heeft als uitdager van de internationale boksbond IBF een bedrag van 5 miljoen dollar (circa 4,6 miljoen euro) voor dat gevecht bedongen. De helft van die som gaat nu dus naar de hulpverleners in zijn land.

Joshua (30) is de wereldtitelhouder bij vier verschillende bonden.