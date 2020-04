Wielrenner Teunissen hoopt na virtuele koers weer op echte werk

Wielrenner Mike Teunissen heeft flink afgezien in de virtuele Ronde van Vlaanderen die hij met twaalf andere profwielrenners zondag reed. “Het was drie kwartier volle bak trappen en het was vooral warm”, zei de 27-jarige wielrenner van Jumbo-Visma die als negende eindigde in de koers die werd gewonnen door de Belg Greg Van Avermaet.

Op de moderne versie van de rollerbank vanuit zijn huis in Rosmalen reed Teunissen de virtuele koers over 32 kilometer met daarin drie beklimmingen uit de echte finale van ‘Vlaanderens Mooiste’. “Dit is natuurlijk een heel andere manier van fietsen. Het was een soort tijdrit”, legde hij uit. “Ik had twee ventilatoren op me gericht, maar je voelt geen rijwind. Het was heel lastig om je warmte kwijt te kunnen.”

Dat het slechts 32 kilometer in plaats van de gebruikelijke 260 kilometer was vond Teunissen zeker niet erg. “Van Avermaet trapte in die drie kwartier een vermogen van 440 watt. Ik nodig iedereen uit om dat thuis een half uur te proberen.”

Teunissen miste vooral het publiek dat in Vlaanderen altijd massaal langs de kant staat en de wielrenners om hem heen. “Ik houd van de tactiek en het positioneren in het peloton, dat was er nu niet. En ik miste ook de spanning die je voelt als je op een berg afrijdt. Maar het was een leuk experiment. Ik denk dat het ook leuk was om te volgen, maar het haalt het natuurlijk niet bij de echte Ronde.”

De organisatie van de Ronde van Vlaanderen hoopt de klassieker in het najaar nog in te halen. Teunissen ziet dat ook zitten, maar weet ook dat hij niets anders kan doen dan afwachten. “Ik hoop dat het snel weer beter wordt in de wereld en dat we weer echte wedstrijden kunnen rijden”, zegt de wielrenner die afgelopen zomer nog als eerste Nederlander in dertig jaar de gele trui veroverde in de Tour de France.