Ook Formule 1-team Williams treft loonmaatregelen

In navolging van McLaren heeft ook het Formule 1-team Williams een groot aantal van zijn werknemers met verlof gestuurd om kosten te besparen in de huidige coronacrisis. Het management en de coureurs hebben ingestemd met salarisverlaging van 20 procent per 1 april. De Brit George Russell en de Canadees Nicholas Latifi zijn voor dit jaar de wedstrijdrijders bij de Britse renstal.

De periode van verlof duurt tot eind mei. “Deze beslissingen zijn niet lichtvaardig genomen, maar ons doel is om de banen van onze medewerkers bij de fabriek in Grove te beschermen en ervoor te zorgen dat ze weer fulltime kunnen werken als de situatie dat toelaat”, luidt een verklaring.

McLaren nam eerder al het besluit een groot deel van het personeel naar huis te sturen vanwege de coronacrisis. De rijders Lando Norris en Carlos Sainz leveren voorlopig, net als een groot deel van de staf, salaris in.

De Formule 1 heeft dit jaar nog geen race kunnen houden. De eerst acht grands prix zijn geschrapt.