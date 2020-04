Virtuele Ronde van Vlaanderen massaal bekeken

De virtuele Ronde van Vlaanderen heeft voor Belgische begrippen veel kijkers getrokken. De live-uitzending op zondagmiddag op het televisiekanaal Eén trok 613.486 mensen. Dat was een marktaandeel van 56 procent, meldt Sporza. “Dat zijn zeer mooie cijfers voor deze primeur in wielerland.”

Online op Sporza.be waren er ook nog eens 140.000 kijkers, die zagen hoe olympisch kampioen Greg Van Avermaet naar de overwinning reed in de virtuele versie van Vlaanderens Mooiste, die vanaf de rollenbank werd bestreden. De virtuele koers werd ook elders in Europa druk bekeken. Sporza meldde dat Zwitserland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland en Noorwegen de beelden overnamen voor live-uitzendingen, livestreams en samenvattingen.

“Natuurlijk was het niet hetzelfde als wanneer de échte Ronde zou plaatsvinden, met de hele zondag die stilvalt, spanning die al van ’s ochtends begint op te bouwen en duizenden Vlamingen langs het parcours”, zegt Olivier Goris, netmanager van Eén. “Maar, dit was wél een thriller! Met 13 toppers die het méénden, die echt tot de bodem gingen. En met een schitterende winnaar.”

“Er was een grote koers- en sporthonger en dat zal wel geholpen hebben”, aldus Tomas Van den Spiegel, directeur van Flanders Classics, organisator van de Ronde van Vlaanderen. “We zijn tevreden. Het was de bedoeling om de mensen iets te bieden in deze sportloze tijden. Er is erg goed samengewerkt en dan kan er ook in korte tijd iets moois neergezet worden.”