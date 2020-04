Directie en personeel Formule 1-organisatie leveren ook in

Ook het concern dat de Formule 1 organiseert, ontkomt niet aan maatregelen vanwege de coronapandemie. Het bedrijf heeft bijna de helft van het personeel tot eind mei met verlof gestuurd. Voorzitter Chase Carey van F1 en andere leden van de directie en het management zijn akkoord gegaan met een vermindering van het salaris.

Bij de Formule 1-organisatie zijn ruim 500 mensen werkzaam. De personeelsleden die nu naar huis zijn gezonden, zouden vooral in de raceweekeinden actief zijn. De seniormanagers krijgen 20 procent minder loon, maar blijven wel aan het werk. De Amerikaan Carey heeft ingestemd met een forsere salarisverlaging.

Eerder troffen drie Formule 1-teams, McLaren, Williams en Racing Point, soortgelijke maatregelen om het gebrek aan inkomsten vanwege de coronacrisis enigszins op te vangen.

Het seizoen in de Formule 1 is nog altijd niet echt begonnen. De eerste acht races, waaronder de Grote Prijs van Nederland in Zandvoort, zijn uitgesteld of geannuleerd. De directie van de F1 hoopt ergens in de Europese zomer alsnog met het WK van start te kunnen gaan. Daarbij wordt gedacht aan het rijden van nog vijftien tot achttien wedstrijden, mogelijk met races in opeenvolgende weekeinden, al dan niet zonder publiek.