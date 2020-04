Geen BeNe Ladies Tour vanwege coronacrisis

Het coronavirus staat komende zomer het doorgaan van de BeNe Ladies Tour in de weg. De organisatie van de rittenkoers voor vrouwen heeft besloten dat de editie van dit jaar niet wordt verreden. De wedstrijd stond op de wielerkalender voor 9 tot en 12 juli.

“Als organisator worden we momenteel geconfronteerd met te veel onzekerheden. Dit staat een vlotte voorbereiding van de wedstrijd in de weg”, meldt de organisatie van de wedstrijd op Belgisch en Nederlands grondgebied. “We moeten rekening houden met de regelgeving van twee landen. Ook het feit dat we bijna dertig nationaliteiten aan de start verwachten, betekent een ernstige rem om deze wedstrijd op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Hierin willen we geen enkel risico nemen. De gezondheid van iedereen staat in deze tijden voorop.” Het besluit volgde na overleg met de verschillende etappeplaatsen: Utrecht, Roosendaal, Zulte, Sluis en Knokke-Heist.