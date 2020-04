Ook Grand Prix van Canada uitgesteld in Formule 1

Ook de Grand Prix van Canada voor Formule 1-wagens gaat niet door. Het organisatiecomité liet weten dat het in overleg met de Canadese autoriteiten heeft besloten de race, die op 14 juni in Montreal zou worden verreden, tot nader order uit te stellen.

De GP van Canada is de negende race in het wereldkampioenschap die niet doorgaat op de vastgestelde datum. De openingsrace van het zwaar gehavende seizoen zou nu de Grote Prijs van Frankrijk op 28 juni moeten zijn. Maar in dat door het coronavirus zwaar getroffen land zijn de twijfels eveneens groot over het doorgaan van het racefestijn.

Eerder op de dag werd bekend dat de verplichte pauze in de Formule 1 met twee weken is verlengd, tot 35 dagen. In die periode, die tot eind mei zelf door de renstallen kan worden ingevuld, mag er niet aan de ontwikkeling van de auto’s worden gewerkt. Alle teams zijn met de verlenging van de periode van inactiviteit akkoord gegaan.

Normaal gesproken geldt er een zomerstop in de Formule 1 van een paar weken in augustus. Door de uitbraak van het coronavirus werd de verplichte rustperiode dit jaar naar voren gehaald. Vanaf maart konden de teams hun vervroegde ‘vakantie’ al opnemen.