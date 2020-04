‘Start Formule 1-seizoen achter gesloten deuren’

De Formule 1 wil het seizoen beginnen met enkele grands prix zonder toeschouwers. Het plan wordt “serieus overwogen”, meldt de BBC na een videovergadering met teamchefs, rechtenhouders en Jean Todt, de voorzitter van de internationale autosportbond FIA.

De Formule 1 hoopt dat de situatie rond het coronavirus zich in Europa in juli en augustus dermate verbetert dat er in de zomer al races kunnen worden gehouden achter gesloten deuren. Het circuit van het Engelse Silverstone, waar in de buurt zeven teams zijn gehuisvest, zou de primeur moeten beleven.

Vanwege de coronacrisis wil het seizoen maar niet beginnen. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet in de krant ‘Österreich’ al optekenen te hopen dat er in de herfst kan worden begonnen.