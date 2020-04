Kolder nieuwe bondscoach schaatstalenten KNSB

Peter Kolder is door de schaatsbond KNSB aangesteld als de bondscoach van de junioren. De 44-jarige schaatstrainer zal de gezamenlijke trainingen van de grootste schaatstalenten coördineren. Bij de wereldbekers en kampioenschappen fungeert hij als bondscoach.

Kolder was afgelopen seizoen de coach van onder anderen Ireen Wüst bij TalentNED. Dat commerciële team is gestopt. Wüst, meervoudig olympisch- en wereldkampioene, stapt over naar Team Reggeborgh van coach Gerard van Velde.

Kolder gaat het werk als bondscoach junioren combineren met dat van hoofdcoach van het KNSB Talent Team Noord, voorheen het regionaal talentencentrum (RTC). “Wij zijn blij en trots dat we met Peter Kolder een zeer ervaren coach hebben aangetrokken, die weet wat er nodig is om talenten klaar te stomen voor de top”, zeggen Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, en Jan Bakker, bestuurslid van de Stichting Topschaatsen Fryslan.

Kolder werkte van 2002 tot 2010 ook voor de KNSB. Hij was bondscoach van Jong Oranje (met onder anderen Sven Kramer en Wüst). Daarna was hij trainer van de teams Liga, Op=Op en Corendon en werkte hij als bondscoach junioren en beloften in China.