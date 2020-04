Twee Russische sporters gestraft om schending antidopingregels

Twee Russische sporters zijn in eigen land gestraft wegens het overtreden van de antidopingregels. Verspringer Dmitri Bobkov is voor twee jaar geschorst na een positieve dopingtest. IJsdanseres Alexandra Stepanova moet al haar gewonnen medailles sinds november 2018 inleveren, omdat ze heeft samengewerkt met een trainer die was geschorst wegens doping. Het Russische antidopingbureau Rusada maakte de sancties bekend.

Rusland zelf is voor vier jaar geschorst voor deelname aan grote sportevenementen, zoals de Olympische Spelen en WK’s, vanwege omvangrijke dopingpraktijken. Alleen Russische atleten die geen dopingverleden hebben en onafhankelijke dopingcontroles ondergaan, mogen onder neutrale vlag meedoen. De Russen hopen bij het internationaal sporttribunaal CAS op clementie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de hoorzitting in Lausanne in april of mei zou plaatsvinden. De kwestie is vanwege de mondiale coronacrisis nu met een aantal maanden uitgesteld.