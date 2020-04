Wielerunie: fietsen mag, maar dan wel alleen

Fietsen mag nog, zegt de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) tegen alle recreanten. Maar slechts als je dat alleen en vooral heel voorzichtig doet. Want de ziekenhuizen liggen al zo vol met coronapatiënten.

Het was een beetje een raar gezicht afgelopen weekeinde. Automobilisten mochten niet over de Zeeweg naar Bloemendaal. Ze werden tegengehouden om te voorkomen dat liefhebbers van mooi weer massaal naar het strand trokken.

Houd 1,5 meter afstand, schreeuwden grote billboards langs de kant van de weg. Maar de fietspaden waren gewoon open. Duizenden fietsers toerden richting de boulevard. Keurig alleen, maar ook in groepjes van zes of soms wel acht of tien. Zo dicht als mogelijk bij elkaar. Dat gebeurde niet alleen in Bloemendaal maar overal in Nederland, tot ergernis van het kabinet.

Doe dat vooral niet, waarschuwde premier Mark Rutte dinsdagavond op een persconferentie opnieuw voor groepjesvorming. “Maar wat voorlopig echt nog niet kan én mag. Dat zijn mensen dicht op elkaar. Dat is gewoon te gevaarlijk en dus verboden. Dus ook geen groepjes wielrenners dicht op elkaar.”

Wielerprofs trainen vooral thuis op een Zwift of Tacx. Ze houden zelfs virtuele wedstrijden, zoals afgelopen zondag toen renners in eigen huis een deel van de Ronde van Vlaanderen reden. Die wedstrijd werd zelfs live op de Belgische televisie uitgezonden, met maar liefst 600.000 kijkers voor de buis.

Recreatieve fietsers houden het vooral bij een rondje door de buitenlucht. Ze zijn niet strafbaar als ze anderhalve meter afstand houden. Maar als coureurs een beetje willen schuilen voor tegenwind, dan zitten ze al snel dichter op het wiel van degene die voor hen rijdt. Bij de KNWU weten ze dat anderhalve meter ook helemaal niet voldoende is. Berekeningen laten zien dat bij een snelheid van 20 kilometer per uur een afstand van 7,5 meter pas voldoende is om de kans op besmetting te verminderen. En de kilometerteller van een beetje wielertoerist tikt ook wel eens de 30 of zelfs 40 aan.

‘Ride Solo’, adviseert de KNWU alle wielertoeristen met het oog op een zomers paasweekeinde met temperaturen van boven de 20 graden. Snuit je neus in een papieren zakdoek en stap daarvoor even veilig af. Verricht geen inspanningen waarvan je twee dagen of langer moet herstellen, om zo het immuunsysteem niet al te zwaar te belasten. En voorkom vooral risicovolle acties. Het medisch personeel heeft het al druk genoeg met alle coronapatiënten.