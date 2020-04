WK atletiek in Oregon verplaatst naar juli 2022

De wereldkampioenschappen atletiek van Oregon zijn verplaatst naar de periode van 15 tot 24 juli 2022. Ze zouden eerst in augustus 2021 worden gehouden. Dat is niet meer mogelijk, nu de Olympische Spelen van Tokio door de uitbraak van het coronavirus een jaar zijn opgeschoven en in die periode plaatsvinden.

Volgens voorzitter Sebastian Coe van de overkoepelende organisatie World Athletics wordt met deze datum voorkomen dat de WK overlappingen heeft met andere grote sportevenement in die periode.