‘Barney’ verslaat aartsrivaal ‘The Power’ in huiskamerduel darts

Darter Raymond van Barneveld heeft zijn aartsrivaal van weleer Phil Taylor verslagen in het eerste huiskamerduel ooit. De Haagse legende won een ware thriller met 7-6.

De voormalig wereldkampioenen gooiden op een elektronisch bord met pijlen met een plastic punt. Barney vanuit zijn eigen woonkamer in Den Haag, ‘The Power’ Taylor 450 kilometer verderop in Stoke-on-Trent.

Het duel was opgezet door wedkantoor Paddy Power en te zien op een livestream die werd voorzien van uitbundig Engels commentaar. Het wedkantoor had vooraf een vast bedrag gekoppeld aan de maximale score van 180, namelijk 1000 pond.

Van Barneveld verdiende 5000 pond en die opbrengst is bestemd voor de Voedselbank in Nederland. Taylor wierp 10.000 pond bij elkaar voor de gezondheidszorg in Engeland.

Beide landen zijn zwaar getroffen door het coronavirus en iedereen moet zich houden aan strikte sociale afstandsregels. Ook dartstoernooien in zalen zijn niet toegestaan.

Het duel tussen Van Barneveld en Taylor behoort tot een van de klassiekers van de dartsport. De mannen speelden in hun actieve carrière 73 keer tegen elkaar. Taylor, zestienvoudig wereldkampioen, won 55 keer. De titanen namen het ‘coronaduel’ uiterst serieus en leverden hoogstaand darts.

Van Barneveld nam een 2-0-voorsprong en wierp de tweede leg uit met 151. Taylor kwam sterk terug en liep weg naar 6-3. Dat was het moment voor Van Barneveld zich op te richten. Bijna wierp de voormalige postbode zelfs een ‘ninedarter’. Zijn gemiddelde score was met 119,27 bijzonder hoog.