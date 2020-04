Formule 1 hoopt op een start in juli in Europa

De Formule 1 werkt aan een start van het seizoen deze zomer in Europa, heeft Ross Brawn, de sportief directeur van de F1 bij Sky Sports gezegd. Hierbij gaat hij voorlopig uit van wedstrijden achter gesloten deuren. “Dat is niet geweldig, maar het nog altijd beter dan helemaal geen races.”

“Ons plan is dat een start van het seizoen in Europa de voorkeur heeft en dat zou zelfs een evenement achter gesloten deuren kunnen zijn”, zei hij. Het voordeel van starten in Europa is volgens hem dat het problemen met het reizen en verplaatsen van de teams voorkomt. “We kunnen een goed afgesloten omgeving creĆ«ren en we kunnen iedereen die binnenkomt van de teams testen. Niemand loopt risico en we houden een race zonder publiek.”

Volgens Brawn zouden de races eraan bijdragen de sport levend te houden en daarnaast zou het de miljoenen fans thuis een enorme boost kunnen geven. Alle grands prix tot aan de Grote Prijs van Frankrijk die voor 28 juni op de kalender staat zijn inmiddels uitgesteld of afgelast. Brawn denkt echter dat een start in juli meer voor de hand ligt.