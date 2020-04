Rechtenhouder MotoGP denkt nog niet aan einde seizoen

Het seizoen afmaken met zo veel mogelijk grands prix als mogelijk is het streven van Dorna Sports, de rechtenhouder van de MotoGP. De WK’s in de wegrace liggen stil sinds het coronavirus het doorgaan van grote evenementen niet meer mogelijk maakt.

Bij de seizoensopening in Qatar kwamen de coureurs in de Moto2 en Moto3 nog in actie maar werd de MotoGP-race al wel geschrapt. Sindsdien zijn er geen wedstrijden meer gehouden. “Ons streven is nog steeds in dit seizoen zo veel mogelijk wedstrijden te rijden”, stelt Dorna in een verklaring.

Het statement volgt een dag nadat promotor Carmelo Ezpeleta, bedrijfsleider van Dorna, op een onlineportal had verklaard dat het hem zou verbazen als er dit jaar nog WK-races worden gehouden. Ezpeleta zei dat een dag nadat de GP’s van ItaliĆ« en CataloniĆ« voor onbepaalde tijd waren uitgesteld. De GP van Duitsland op 21 juni moet nu voor de MotoGP de eerste wedstrijd zijn, gevolgd door de TT van Assen. “Racen in 2020 is nog steeds onze topprioriteit”, stelt Dorna.

Blijkbaar waren de woorden van Ezpeleta als te stellig beoordeeld. “We blijven in overleg met alle betrokkenen, het is ons aller doel het seizoen zo snel mogelijk te hervatten”, zegt Dorna nu. “Met zoveel mogelijk wedstrijden willen we het seizoen voor het einde van het jaar afronden. Maar dit alles in lijn met maatregelen van de overheden en relevante gezondheidsorganisaties. Het definitief schrappen van het WK dit seizoen is echt onze allerlaatste optie.”