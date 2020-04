Tennisfederatie: al 900 toernooien geschrapt

Wereldwijd zijn inmiddels 900 tennistoernooien wegens de uitbraak van het coronavirus uitgesteld dan wel van de kalender gehaald. Dat heeft de internationale federatie ITF laten weten. De instantie is daardoor genoodzaakt de helft van zijn medewerkers met verlof te sturen.

“We zijn genoodzaakt harde ingrepen te doen om het werk voor veel mensen én de sport op de lange termijn te kunnen garanderen”, zei president David Haggerty. Hij gaf aan zelf voor de rest van het jaar af te zien van 30 procent van zijn inkomen.

“We staan voor een ongelooflijke uitdaging”, aldus Haggerty. “Samen met al onze partners bekijken hoe we spelers en nationale federaties kunnen helpen door deze moeilijke periode heen te komen. Vooralsnog hebben we echter geen idee wanneer we weer de baan op kunnen.”