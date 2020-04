Van Barneveld: geen opkomst en geen gejuich, maar wel genoten

Raymond van Barneveld heeft genoten van zijn huiskamerduel darts met aartsrivaal Phil Taylor. De vijfvoudig wereldkampioen uit Den Haag won met 7-6 en wierp met 5 keer de maximale score van 180 punten 5000 pond, een slordige 5700 euro, bijeen voor de Voedselbank. “Ik had nog wel 6 of 7 keer die 180 kunnen gooien, maar ik ben tevreden. Ik denk dat het wel leuk was om naar te kijken”, zei de 52-jarige Hagenaar, die eind vorig jaar bij de WK zijn profcarrière beëindigde.

Het duel was een initiatief van wedkantoor Paddy Power en bedoeld om in de coronacrisis geld in te zamelen voor het goede doel. De twee iconen van de sport speelden op elektronische borden; ‘Barney’ vanuit zijn huiskamer in Den Haag, Phil ‘The Power’ Taylor 450 kilometer verderop vanuit zijn stulp in Stoke-on-Trent. “Het was wel anders. Geen opkomst, geen gejuich of boegeroep. Maar wel tegen de man die mij zo vaak verslagen heeft, 61 keer geloof ik. Dus ik nam het heel serieus. Voor mij was het een echte wedstrijd, die ik wilde winnen.”