Wielerbond UCI neemt forse salarismaatregelen

De internationale wielrenunie UCI neemt forse salarismaatregelen om kosten te besparen in het wielrenloze tijdperk tijdens de coronacrisis. Het management levert loon en toeslagen in en het grootste deel van de 130 medewerkers op het hoofdkantoor in het Zwitserse Aigle zijn met verlof gestuurd.

“Onze bond gaat door een crisis die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet hebben gekend”, zegt voorzitter David Lappartient van de UCI . “De inactiviteit raakt renners, teams, organisatoren en alle partners in alle disciplines. De UCI is door alle afgelaste en uitgestelde evenementen ook niet bepaald gespaard. We moeten nu drastische maatregelen nemen om de storm te doorstaan.”

De coronapandemie heeft het wielrennen lamgelegd. Er wordt zeker tot 1 juni niet gekoerst, 650 organisatoren vroegen inmiddels om uitstel of afgelasting van hun evenement, zo’n 30 procent van de wielerkalender, berekende de UCI. In het wegwielrennen en het mountainbiken zijn de meeste wedstrijden geschrapt. De inkomsten van de internationale bond zijn daardoor ook teruggevallen.

De UCI neemt ook pas op de plaats als het gaat om werven van personeel. Ook alle plannen en projecten die de bond voor 2020 had bedacht, zijn even in de ijskast gezet. Als blijk van solidariteit aan de organisatoren van afgelaste of uitgestelde koersen, retourneert de UCI de verplichte vergoedingen die ze moesten betalen om een plek op de wielerkalender te krijgen.

“Het uitstel van de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio 2020, de talrijke annuleringen van evenementen op onze kalender en de onzekerheid die op het tweede deel van het seizoen rust, hebben een grote impact op onze sport. Het is tijd voor de wielerfamilie om zich te verenigen en samen onze sport voor te bereiden op het herstel in deze gezondheids- en economische crisis”, aldus Lappartient.