Wielrenner Terpstra gelooft in doorgaan Tour

Volgens wielrenner Niki Terpstra is de kans nog steeds groot dat de Tour de France komende zomer ondanks de coronacrisis doorgaat. “Maar wel in een aangepaste versie: een maand later, misschien korter en met beperkt publiek”, zegt Terpstra donderdag in een vooruitblik op Bureau Sport At Home, dat op het Youtubekanaal van het tv-programma wordt uitgezonden.

“Het is beter dat het zo doorgaat dan dat er helemaal geen Tour is”, zegt de 35-jarige Noord-Hollander, die voor de Franse ploeg Total Direct √Čnergie rijdt. “Voor de Fransen is de Tour zo belangrijk dat zelfs de overheid er alles aan zal om ‘m door te laten gaan. Al moet iedereen thuis zitten, als de Tour maar wordt gehouden.” In Frankrijk stierven al meer dan 10.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.