De wereldkampioenschappen roeien die in augustus in het Sloveense Bled zouden worden gehouden gaan niet door. De internationale federatie FISA heeft dat besloten vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De afgelasting is definitief, er wordt niet gezocht naar een andere datum.

Eerder al waren de Europese kampioenschappen afgelast. Mogelijk dat deze nog in september of oktober plaatsvinden.