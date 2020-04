Atletiekbond hoopt in augustus alsnog aan seizoen te beginnen

Voorzitter Sebastian Coe van atletiekbond World Athletics hoopt dat het outdoorseizoen in de atletiek in augustus alsnog van start kan gaan. Net als in de andere sporten ligt de atletiek volledig stil vanwege het coronavirus.

“Als het mogelijk is willen we een verlaat outdoorseizoen houden van augustus tot oktober zodat onze atleten kunnen zien waar ze staan in dit onderbroken seizoen”, zei Coe. “We weten dat landen zich in verschillende fases bevinden in deze pandemie. We proberen onze atleten en atletiekbonden hiermee enige structuur te bieden in de planning voor het komende jaar.”

De atletiekbond heeft het weekend van 9 en 10 augustus gereserveerd voor de nationale kampioenschappen. De Nederlandse atletiekunie had eerder al bekendgemaakt dat de Nederlands kampioenschappen, gepland van 26 tot en met 28 juni in Den Haag, niet door zouden gaan.

“Na de nationale kampioenschappen hopen we nog een compact internationaal seizoen te kunnen houden, maar natuurlijk zijn we daarbij afhankelijk van de mondiale ontwikkeling van de coronapandemie”, zei Coe.

De eerste vijf wedstrijden in de Diamond League zijn uitgesteld, net als grote marathons zoals die van Parijs, Londen en Rotterdam. De volgende vijf meetings staan nog gepland voor juni en juli, maar het is zeer twijfelachtig of die ook daadwerkelijk doorgaan. World Athletics wil aan het einde van deze maand met meer duidelijkheid komen over de internationale kalender.