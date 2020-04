Schaatsster Esmee Visser tekent bij schaatsteam IKO

Schaatsster Esmee Visser heeft een contract ondertekend bij Team IKO. De 24-jarige olympisch kampioene op de 5000 meter heeft nu een verbintenis tot en met de Spelen van Peking 2022 bij de ploeg van trainers Erwin en Martin ten Hove.

Bij Team IKO rijden onder anderen de sprintsters Jorien ter Mors, ook een olympisch kampioene, en Letitia de Jong. Ook is er een groep allroundschaatsers met daarin Jan Blokhuijsen en Lex Dijkstra.

“Een mooi team met een mix van ervaring en talent en de juiste sporttechnische faciliteiten om weer succesvol te kunnen zijn op de Spelen in 2022”, reageerde Visser. “Ik hoop dat we zo snel mogelijk weer met z’n allen mogen trainen.”

Visser moest op zoek naar een nieuwe ploeg, omdat haar vorige team TalentNed ophield te bestaan. Ze schaatste twee jaar in die ploeg met onder anderen Ireen Wüst. Die koos er aan het einde van afgelopen seizoen voor om over te stappen naar Reggeborgh. Schaatser Louis Hollaar uit dezelfde ploeg maakt net als Visser de overstap naar Team IKO.

Visser won deze winter bij de Europese kampioenschappen goud op de 3000 meter. Op de WK afstanden pakte ze brons op de 5000 meter.

“Het is fantastisch dat we met Esmee Visser en Jorien Ter Mors twee regerend olympisch kampioenen in onze ploeg hebben”, zei Martin ten Hove. “Wij denken dat ze nog veel beter kan en willen op de Spelen goud winnen. Met Esmee hebben we iemand erbij die op de 3000 en 5000 meter een goede kans maakt.”