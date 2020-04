Schaatsster Visser haalt met studie druk van de ketel

Met haar overstap naar Team IKO hoopt schaatsster Esmee Visser in alle rust naar de Olympische Spelen van Peking 2022 toe te kunnen werken. De 24-jarige olympisch kampioene op de 5000 meter is vooral blij dat ze na het ophouden van de ploeg TalentNed met zekerheid en met ontspanning vooruit kan kijken.

“Er zijn op dit moment andere dingen belangrijker, maar voor ons als schaatsers is het belangrijk dat we zonder zorgen naar de toekomst kunnen kijken”, lichtte Visser via een videopersconferentie toe. “De sfeer bij de ploeg sprak me aan en ik heb eerder met coach Martin ten Hove samengewerkt. Ik hoop dat we zo snel mogelijk met z’n allen samen mogen trainen.”

Daarnaast wil de olympisch kampioene haar trainingen meer combineren met haar studie farmaceutische wetenschappen, want dat komt haar schaatsen ook ten goede, legde ze uit. “Ik ben heel perfectionistisch ingesteld en leg de druk voor mezelf heel hoog. Daar moet ik mee leren omgaan. Door met mijn studie bezig te zijn kan ik de druk wat verlagen.”

In het afgelopen seizoen brak de hoge druk de schaatsster nog enkele keren op. “Om het beste uit mezelf te halen, wil ik me niet volledig focussen op schaatsen en het moeten presteren.” De combinatie moet Visser ook bij het schaatsen helpen. “Het geeft mij een voldaan gevoel als ik met mijn studie bezig ben. We moeten zien hoe dat gaat uitpakken.” Al benadrukt ze toch vooral ook olympische titels in 2022 na te streven. “Schaatsen blijft natuurlijk wel echt mijn werk en doel, daar wil ik alles voor doen.”

Visser is als specialist op de lange afstanden wellicht een vreemde aanvulling op de sprintsters van Team IKO met onder anderen Jorien ter Mors en Letitia de Jong. Ze zal ook meer trainen met de allround-mannen in de ploeg, zoals Jan Blokhuijsen en Lex Dijkstra. “Er zijn niet veel schaatssters die op het ijs zo goed meekunnen met mannen van het niveau Jan en Lex”, legt Ten Hove uit. “Esmee is er een van, daarom is ze ook zo’n goede match.”