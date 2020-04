Sportminister Rusland wil in coronacrisis af van dopingschorsing

De Russische minister van Sport, Oleg Matitsin, vindt dat zijn land geen verdere dopingstraf moet krijgen, nu de wereld druk bezig is met het bestrijden van de coronapandemie. Dat ondermijnt namelijk de olympische beweging, vindt Matitsin.

Rusland werd vorig jaar opnieuw voor vier jaar geschorst door het werelddopingagentschap WADA, omdat er was geknoeid met urine- en bloedmonsters en met data uit de Russische laboratoria. Tegen dat besluit is het land in beroep gegaan bij sporttribinaal CAS, maar vanwege het coronavirus is die hoorzitting uitgesteld.

“De leiders van het Internationaal Olympische Comité, van WADA en de rechters die tot een uitspraak moeten komen, moeten begrijpen dat we momenteel in een totaal andere wereld leven” zei Matitsin. “De crisis die er was, waaronder die in de onderlinge betrekkingen, moet nu stoppen. Open een nieuw hoofdstuk en erken dat het belangrijkste nu is om samen op te trekken.”

Rusland heeft altijd ontkend dat er sprake was van door de staat gestuurde dopingprogramma’s, maar heeft wel toegegeven dat er tekortkomingen waren in de dopingcontroles.