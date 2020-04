Zes coureurs Formule 1 racen virtueel voor goed doel

Zes coureurs die in de Formule 1 uitkomen, doen mee aan een zogenoemd sim-racekampioenschap. Ze willen tijdens drie avonden met in totaal zes virtuele wedstrijden in een simulator zo’n 100.000 euro inzamelen voor een hulpfonds voor coronapatiënten.

Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi en Nicholas Latifi hebben hun deelname toegezegd, net als coureurs uit de de Formule E, Formule 2 en Formule 3. Ook de Belgische doelman Thibaut Courtois van Real Madrid doet mee. In totaal gaan negentien sporters met elkaar de strijd aan op de virtuele circuits.

Leclerc, uitkomend voor Ferrari, is blij dat hij wat kan doen om de pandemie te bestrijden. “Ik ben blij dat ik mee mag doen”, zei de Monegask.