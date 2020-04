Planckaert: wielrennen in een soort oorlog geraakt

Ex-wielrenner Eddy Planckaert, beroemd analist in België, hoopt dat er dit seizoen nog kan worden gekoerst. Al was het maar dat renners dan weer betaald worden en sponsors tevreden zijn. “Het wielrennen zit in een gevaarlijke situatie. Het is een soort oorlog”, aldus de oud-winnaar van onder meer Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen op Sporza.

De huidige coronacrisis heeft de koersen lamgelegd en het is nog volstrekt onduidelijk wanneer er weer wedstrijden op de weg mogen worden gereden. Veel renners moeten salaris inleveren. “Wat is de zekerheid van de renners nu nog? Het is makkelijk gezegd dat ze nu 80 procent van hun loon moeten inleveren, maar die mensen hebben ook een levensstandaard”, zegt Planckaert.

“Natuurlijk vind ik ook dat iedereen moet meeleven in de huidige situatie, maar wat betekent dat voor de toekomst van een renner? Anderzijds begrijp ik vanuit het standpunt van de sponsors ook dat ze nu geen reclame krijgen. Daarom hoop ik van harte dat de koers snel weer kan doorgaan.”